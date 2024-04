Em evento realizado neste sábado (27), a prefeitura de Caxias do Sul recebeu autorização do governo do Estado para dar sequência ao processo de regularização fundiária de Altos de Galópolis. A área, criada no ano 2000, passou a integrar o perímetro urbano do município somente em 2019, quando foi gravada como de interesse municipal no plano diretor da cidade. Atualmente, cerca de 600 famílias moram no loteamento.



A anuência para o prosseguimento dos trâmites legais foi assinada pelo secretário estadual da Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, e pelo prefeito de Caxias, Adiló Didomenico (PSDB), durante a solenidade realizada no Centro Comunitário da localidade.