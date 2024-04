O rompimento de tubulações nesta sexta-feira (26), na Rua Conselheiro Dantas, no bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul, causou a destruição de móveis, levou lama para dentro de casas e até ocasionou acidentes de trânsito, segundo o relato de moradores, que notaram a situação por volta das 17h30min. Além disso, até as 21h, o bairro permanecia sem abastecimento de água.