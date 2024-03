Março avança, e o prazo da janela partidária se reduz. Para quem quiser trocar de partido sem perder o mandato, o prazo é até 5 de abril. O vereador Lucas Diel, primeiro suplente do PDT, assumiu há um ano, em fevereiro de 2023, a cadeira de Ricardo Daneluz, quando este tomou posse como secretário de Turismo e, cinco dias depois, teve formalizada sua expulsão do PDT devido a atos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Neste caso, com sua expulsão, a cadeira ficou com o partido e Diel assumiu, já envolto em uma polêmica, indicado como líder de governo na Câmara pelo prefeito Adiló Didomenico. O PDT trocou um embaraço por outro, mas Diel permaneceu no partido. Agora, diante do rumo explícito que a sigla vem assumido na eleição a prefeito, por participar de uma frente de centro-esquerda, foi a vez de Diel dizer que não se sente à vontade na sigla e consumar uma troca de partido na janela partidária. Está embarcando no PRD, partido no qual ingressou nesta segunda-feira, com ato de filiação na Câmara (na foto acima), ao final da tarde. Estavam presentes o prefeito Adiló Didomenico, o presidente da sigla, Flávio Cassina, o vereador Velocino Uez e o vereador Elisandro Fiuza (Republicanos).