Começou a Festa da Uva em Caxias do Sul. O ex-prefeito e ex-governador José Ivo Sartori costuma dizer que as movimentações políticas na cidade acontecem somente após o evento. Apesar das ausências do presidente Lula e do vice Alckmin, diversas lideranças políticas ligadas à região ou ao desenvolvimento agrário estiveram presentes na solenidade de abertura, na tarde de ontem.