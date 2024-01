O prefeito Adiló Didomenico e a secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi, visitaram nesta quinta-feira a maternidade mantida pelo município em espaço locado no Hospital Pompéia, após a turbulência inicial, que contou até com falta de médicos nos primeiros dias da transição do atendimento. Adiló e Daniele conversaram com as equipes e com uma das primeiras mães a dar à luz sob a gestão do município (na foto acima), na parceria temporária com o Instituto Ideas. Deisiane dos Santos Dzesigaleski, 26 anos, moradora do Serrano, chegou ao Pompéia por volta de 3h de ontem, e a filha Maria Luiza nasceu às 7h05min, de parto normal, com 3,4 quilos.