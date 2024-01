O ex-senador Pedro Simon completou 94 anos de idade nesta quarta-feira (31), e a data foi lembrada por três emedebistas caxienses em suas redes sociais. O vereador Felipe Gremelmaier desejou "feliz aniversário, Pedro Simon", em uma foto dos dois no ano passado, na casa de Simon em Rainha do Mar. Já o deputado estadual Carlos Búrigo e o ex-vice-prefeito Antonio Feldmann, escreveram textos maiores, ilustrados por fotos — a de Feldmann com Simon é de 2017 e a de Búrigo, no ano passado, na inauguração da galeria dos deputados constituintes na Assembleia.