Gilmar Santa Catharina, que era um nome do MDB no primeiro escalão do Governo Adiló Didomenico, foi exonerado da Controladoria-Geral de governo na sexta-feira. A informação é confirmada pela assessoria de comunicação da prefeitura, que atribui a medida, em poucas palavras, a uma "decisão de governo". No lugar de Santa Catharina, assume Milton Balbinot, também um nome do MDB, que até então atuava como diretor financeiro da Secretaria da Saúde. A comunicação da prefeitura confirma que a troca foi efetivada na sexta-feira (1º/12).