Caxias do Sul tem um adolescente de 16 anos como delegado da 13ª Conferência Nacional de Assistência Social, que se realiza de quarta-feira (5/12) até sexta-feira (7/12) em Brasília. É Marco Antônio da Silva, delegado representante dos usuários, atendido por serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do Instituto Murialdo Santa Fé e adolescente aprendiz. Ele saiu delegado da conferência municipal para a estadual e foi escolhido nesta conferência do RS para o encontro nacional.