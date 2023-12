Está marcada a audiência com o ministro da Educação, Camilo Santana, para tratar sobre a implantação da Universidade Federal do Nordeste Gaúcho. Será no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, às 14h30min. A informação é da deputada federal Denise Pessôa (PT), que tem liderado, junto com o deputado estadual Pepe Vargas (PT), a mobilização em torno da universidade.