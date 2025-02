O novo e inadmissível entrave no Aeroporto de Vila Oliva

Causou estranheza a determinação feita pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de que são necessários novos estudos arqueológicos na área em que será construído o aeroporto de Vila Oliva. E ressalto que aqui não há nenhuma contestação à necessidade das análises relativas ao patrimônio histórico, que são justas e corretas. O que realmente importa (e choca) é ver um novo entrave surgindo a esta altura do debate e cuja resolução parece ter sido deixada de lado no passado.

Nos últimos meses, era dito aos quatro ventos que o projeto estava nos estágios finais, pronto para ir à licitação, com inclusão no PAC e R$ 170 milhões previstos no orçamento de 2025. A licença ambiental foi concedida pela Fepam ainda em 31 de agosto de 2023, e a Secretaria de Aviação Civil (SAC) aprovou os projetos de engenharia na metade de 2024 .

Tudo isso indicava um vencimento real das etapas burocráticas e, inclusive, assim foi dito na campanha eleitoral do ano passado . Mas agora vem essa “ponta solta” no processo, conhecida, ao que sabe, desde o ano passado.

A primeira pergunta que cabe é: se não havia a liberação total do Iphan, como a Fepam emitiu a licença ambiental? A liberação existia, e por isso o processo foi adiante, mas estava condicionada, desde 2019, à criação de um Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico. No entanto, nada teria sido feito pela prefeitura para cumprir essa determinação, e ao se dar conta disso, Ministério Público Federal (MPF) e Iphan decidiram revogar a licença e cobrar mais estudos ainda em outubro do ano passado.