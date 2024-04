A antiga ideia de dotar Caxias do Sul de um local coberto para realização de eventos de rua ganhou uma perspectiva de concretização. A partir de uma iniciativa da União das Associações de Bairros (UAB), começou ganhar corpo um projeto para cobertura de parte da Rua Plácido de Castro, que passa ao lado da Maesa. A intenção é que a estrutura seja viabilizada com recursos conseguidos via Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e se consolide como um espaço multiuso à disposição da comunidade.