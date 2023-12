As justificativas apresentadas pelos vereadores de Caxias do Sul para aumento de salário e criação de 13º aprovados na semana passada são variadas. Mesmo com a indignação que o ato provocou na população, há uma porção de desculpas que criaram, ao menos para os parlamentares, o clima para que esse pacote de bondades pudesse ser votado. No entanto, insisto no que já disse anteriormente: este ato mostra uma desconexão com a realidade do país.