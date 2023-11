Um debate interessante se estabeleceu em Caxias do Sul a partir da notícia trazida aqui pela coluna, sobre a iniciativa da Associação dos Amigos do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea - Grupo Conde de Caxias (Soaconca) para preservar o Monumento ao Duque de Caxias. A entidade quer recuperar totalmente o espaço, inclusive com a recolocação do busto de bronze, furtado em 2021, mas vai usar uma cápsula de vidro no entorno, para garantir a segurança do material exposto e evitar novas depredações.