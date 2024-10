Eu e a Ana Suy

Este texto não tem pretensão de ser uma crônica, talvez mais um contar de si. A primeira vez que fui para a Feira do Livro de Caxias, foi com meu pai. Tenho até hoje o livro que ele me deu. Caxias era outra cidade. Do ponto de vista da adulta de hoje, era menor, mais ingênua, com menos carros, menos lixo. Mas isso tudo pode ser uma ficção, porque, de verdade, não lembro de muita coisa. Sei que eu era pequena, estava na segunda série do ensino fundamental e já sabia ler e escrever.