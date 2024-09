Sem natureza, não há esperança

Para se viver um grande amor é preciso, primeiro, ter plantado algumas árvores. O amor carece de sombra de quando em quando. Como seria possível pensar em amar sem antes pensar em árvores? As árvores são a expressão máxima da esperança. Elas crescem e sombreiam o jardim, a mata, as angústias. As árvores, mudas e tagarelas, caducas e cabeludas se erguem contra o cinza do dia, nos ensinando como é que se reza.