Lautaro Martinez perde gols, mas Inter bate Atalanta e está na final da Supercopa da Itália

De bicicleta, Dumfries abriu o placar. FADEL SENNA / AFP

O atacante Lautaro Martinez desperdiçou pelo menos cinco grandes chances de gol, mas mesmo assim a Internazionale garantiu vaga na final da Supercopa da Itália, nesta quinta-feira (2), ao derrotar a Atalanta, por 2 a 0, em Riad, na Arábia Saudita. Os gols foram marcados pelo holandês Denzel Dumfries, ambos na segunda etapa.

A outra semifinal será disputada nesta sexta-feira entre Juventus e Milan. A decisão da Supercopa da Itália está prevista para segunda-feira. Juventus, Inter e Milan são os maiores campeões desta competição com nove, oito e sete troféus, respectivamente. A Atalanta ainda não foi campeã.

Com apoio vindo dos torcedores sauditas vindo das arquibancadas, a Inter teve domínio no início do jogo e, por intermédio de uma jogada com início em uma falta, Lautaro Martinez obrigou o goleiro Carnesecchi a fazer uma grande defesa, com dez minutos.

Depois do susto, a Atalanta, que entrou com vários reservas em campo, resolveu se aventurar no ataque e quase conseguiu abrir o placar, aos 16 minutos, quando a zaga da Inter falhou e a bola sobrou livre para Scalvini, mas a cabeçada saiu fraca e em cima do goleiro Sommer.

A iniciativa agressiva da Atalanta foi castigada aos 20 minutos. Laurato Martinez escapou sozinho e só parou na bela defesa de Carnesecchi. No rebote, o goleiro foi mais uma vez bem e evitou o gol de Dimarco. Após escanteio, Lautaro falhou mais uma vez na finalização.

A Atalanta não se acovardou e voltou a criar uma boa oportunidade. Aos 26 minutos, Zappacosta subiu bastante, cabeceou, mas errou o alvo.

Aos 38, Lautaro Martinez mostrou que não estava em um dia de muita inspiração, ao perder a quarta chance de abrir o placar. Em boa troca de passes do setor ofensivo do time de Milão, o argentino recebeu bola 'adocicada' de Thuram, mas emendou por cima do travessão.

A força da Inter nas bolas aéreas se fez valer aos quatro minutos do segundo tempo. Dumfries mostrou agilidade e talento em um meio voleio para fazer 1 a 0 para a equipe de Milão.

Aos dez minutos, o técnico Gian Piero Gasperini resolveu colocar em campo três jogadores importantes: Lookman, De Ketelaere e o brasileiro Ederson. A equipe de Bérgamo passou a pressionar, mas bastou um contra-ataque para a Inter aumentar a vantagem no placar.

Dimarco escapou pela esquerda, Lautaro Martinez 'brigou' com a zaga e bola sobrou para Dumfries bater forte e colocado no ângulo superior direito de Carnesecchi: 2 a 0, aos 16 minutos.

A partir daí, a Atalanta se lançou ao ataque e deixou espaços para a Inter. Aos 25, o terceiro gol só não saiu porque Lautaro Martinez perdeu outra grande chance em defesa de Carnesecchi.

O castigo veio no minuto seguinte. No abafa, a Atalanta pressionou e Ederson fez o primeiro gol, mas o lance foi impugnado pelo VAR.

A Inter voltou a ter mais uma jogada de gol, que acabou desperdiçada mais uma vez por Lautaro Martinez, aos 35. Daí para a frente a Atalanta tentou de todas as formas pelo menos o 'gol de honra'. Lookman e Mkhitaryan foram impedidos por boas defesas de Sommer.