Rangers bate Celtic e encerra jejum de 7 jogos sem vencer o dérbi de Glasgow

O Glasgow Rangers venceu, nesta quinta-feira (2), por 3 a 0 o dérbi contra o Celtic, pela 21ª rodada do campeonato escocês, encerrando uma série de sete jogos sem derrotar o vizinho e eterno rival.

Na atual temporada, o Celtic já venceu o Rangers duas vezes, por 3 a 0 no campeonato nacional e nos pênaltis na Copa da Liga Escocesa.

O meia-atacante romeno Ianis Hagi, logo aos 7 minutos, o zagueiro holandês Robin Pröpper já no segundo tempo (66') e o atacante brasileiro Danilo Pereira (81') marcaram os gols desta partida.

Apesar da derrota, o Celtic continua na liderança isolada do campeonato escocês com 50 pontos, enquanto o Rangers está em segundo, com 39.