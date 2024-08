Não sabemos como usá-las, não sabemos se elas existem, nem se dão conta do que sentimos. As palavras carecem de palavras que as expliquem. Se colocam em marcha e na maioria das vezes seguem silenciosas, como num cortejo. Não dão conta da dor. Não sabem da perda. São pequenas demais para as coisas que sentimos quando alguém parte. E sempre alguém irá partir, estejam ou não as malas prontas. Talvez para onde se vá não seja necessário bagagem. Nem palavras.