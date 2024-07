Dois ouvidos e uma boca, apenas

Preciso confessar que tenho uma mania devastadora do equilíbrio emocional, ler comentários na internet. Já me comprometi a não fazer mais isso, mas basta ter uma polêmica e lá vou eu ler e me apavorar com o que as pessoas escrevem. Dias atrás conversava com um amigo que me contava a mesma coisa. Dizia ele que relutava, relutava e quando menos esperava, pá, estava lá lendo. Deve acontecer com você também que me lê, afinal, dependendo de como este texto será entendido, vai gerar debate. Comecemos pelo começo, assim, de modo didático, o que sempre me parece mais correto em se tratando de tentar explicar algo outra vez. Digo outra vez porque volta e meia aparece alguém de alma boa querendo ajudar na compreensão da simbologia da coisa em voga. E isso não é falsa modéstia e nem apenas uma simples retórica. Lembrando que retórica é um termo que compartilho da filosofia e que tem a ver com a eloquência das palavras. Enfim.