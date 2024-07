As bergamotas

A professora chama as crianças para sentarem para a hora do lanche. Explica que começarão comendo bergamota e depois os outros alimentos preparados para eles. Assim, a proposta era primeiro descascar a fruta separando as cascas dos gomos. Um dos pequenos, que tem por volta de três anos questiona: o que são gomos? Antes que a profe explicasse, Matteo, que tem aproximadamente a mesma idade, responde: gomos é tudo aquilo que tem dentro da casca. Escutei e sorri para a profe, eu jamais daria uma explicação tão certeira quanto esta. Ele comeu um gomo, dois e no terceiro falou: profe, eu tenho muitos gomos dentro de mim.