Você tem culpa de quê?

Você já se sentiu assim, culpado? Uma culpa de não se sabe bem do quê. Uma culpa de ter dito algo no tempo errado. Sensação de estar sempre se desculpando. Mas do quê mesmo que você pede desculpas? O que mais é possível fazer para não se sentir assim? Será que as coisas que fazemos são sempre erradas? Qual o problema? Será que existe de fato algum problema? Quanto da culpa que carregamos é mesmo pecado? Será que não é justamente por isso que nos sentimos tão culpados? Uma culpa cristã. Ou será que é a sociedade que não nos quer felizes? E lá volta a culpa, outra vez.