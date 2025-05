Com retorno de titulares, Inter está escalado para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Alan Patrick na chegada ao Itaquerão. Inter / Divulgação

O Inter está confirmado para encarar o Corinthians neste sábado (3), às 18h30min, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Brasileirão.

A equipe titular terá o retorno de Alan Patrick, Bruno Henrique e Vitão, que foram poupados no duelo contra o Maracanã pela Copa do Brasil. O meia ainda chegou a entrar no segundo tempo.

O Coloradocomeçou a rodada na sexta colocação na tabela, com nove pontos somados. Na rodada anterior, venceu o Juventude por 3 a 1. Agora, tenta embalar no Brasileirão para entrar de vez no G-4.

Enner Valencia comanda ataque

Com atacantes ainda no departamento médico, Roger Machado optou por manter Enner Valencia no comando do ataque.

O equatoriano terá a companhia de Wesley e Alan Patrick no setor ofensivo.

O Inter está escalado com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Enner Valencia.

No banco de reservas, as opções são: Kauan Jesus, Rogel, Nathan, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Juninho, Luis Otavio, Oscar Romero, Ramon, Ronaldo e Raykkonen.

Quem está fora: Vitinho (fratura no dedo da mão), Borré (lesão muscular na coxa esquerda), Rochet (fratura na mão esquerda), Mercado e Bruno Gomes (cirurgias no joelho esquerdo), Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito).

Pendurados: Vitinho, Alan Patrick e Vitão.