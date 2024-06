Não, não foi eu quem disse, foi Cecília Meirelles, a vida só é possível quando a reinventamos. Turvo é o céu que insiste em permanecer cinza e molhado. As janelas embaçadas escondem o que há pelo lado de dentro. Somos nós, pessoas anuviadas, turvas, que andam de um lado para o outro em busca de algo. As ruas apressadas embaralham os carros em horários de picos. Eu só espero o sol. Espero como uma criança espera o primeiro dia de férias. Queria que meu pai fosse vivo para contar das coisas que tenho visto, sentados na sacada entre cuias de chimarrão. Mas ele não está e eu me calo. Tem coisas que só tinha com ele. E se você já teve alguém assim e perdeu, sabe do que falo. Contra o muro do mundo as pessoas seguem acreditando mais no que querem no que de fato acontece. Às vezes penso que não há remédio para isso. Me sinto cansada e penso, quem não?