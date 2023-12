Aqui no quintal de casa as lagartas, depois de comerem todo verde possível, se agarraram aos galhos e criaram seus casulos. Observo e penso, uma metáfora de transformação. Sim, meio lugar comum escrever isso, mas real. Para tudo leva tempo e energia. Desejamos tanto mudar, mas às vezes esquecemos que mudança é processo, e processos levam tempo. Fiz um vídeo da lagarta se fechando em si mesma e senti um certo receio se avizinhar. Um medo talvez comum a qualquer humano. Não sabemos lidar com os silêncios. Uma pequena morte para um novo nascimento. Para mudar é preciso silenciar-se, inclusive de si mesmo. Silenciar as inúmeras vozes que não calam a boca dentro de nossas cabeças. Medo que assusta ainda mais quando o silêncio significa estar só. É no breu de nosso interior que nossos fantasmas ganham corpo.