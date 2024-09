Um homem morreu em um acidente envolvendo carro e caminhão na BR-285, em Santa Bárbara do Sul, no noroeste do Estado, na noite desta terça-feira (27). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta de 19h40min para atender a ocorrência no km 387 da rodovia, próximo ao trevo de acesso ao município.