BR-386 Notícia

Acidente com três veículos causa uma morte e deixa um ferido no norte do RS

Colisão foi entre Sarandi e Almirante Tamandaré do Sul. As causas ainda são desconhecidas. PRF e Corpo de Bombeiros seguem trabalhando no local

26/07/2024 - 15h56min Atualizada em 26/07/2024 - 16h15min