Um capotamento na RS-155 deixou quatro pessoas feridas na noite deste sábado (15). Foi por volta das 19h no Distrito Chorão, interior do município de Ijuí, na Região Noroeste do RS.



Três vítimas ficaram presas às ferragens do carro modelo Monza e precisaram ser removidas pelo Corpo de Bombeiros. Conforme a equipe, o motorista teria perdido o controle do veículo e colidido com o guarda-corpo da ponte que fica no trecho da via, sobre o Rio Ijuí..



O automóvel está tombado no meio da pista, no sentido entre Ijuí e Santo Augusto, por isso o trânsito na rodovia está interrompido. O motorista e os três passageiros foram encaminhados para atendimento médico no Hospital de Clínicas de Ijuí, todos em estado estável.