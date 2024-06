Moradores dos bairros Leonardo Ilha e São José, de Passo Fundo, reivindicam melhorias para ampliar a segurança no trecho de acesso aos bairros pela RS-135. Os protestos se intensificaram na última quinta-feira (13), depois que um adolescente de 15 anos foi atropelado por um caminhão enquanto atravessava a via com dois amigos. Em 21 de abril, um homem morreu e uma mulher ficou ferida após atropelamento no local.