O número de acidentes de trânsito no perímetro urbano de Passo Fundo cresceu 11% no primeiro trimestre de 2024 na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme dados da Secretaria Municipal de Segurança Pública, o total de acidentes com danos materiais, lesões, mortes e atropelamento foi de 719 ante 642 nos três primeiros meses de 2023 — índice que se iguala a todo o ano de 2020.