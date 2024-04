Um acidente deixou prejuízos no centro de David Canabarro, no norte gaúcho, na tarde de quarta-feira (17). O motorista Valdecir Gabriel da Silva perdeu o controle do veículo ao descer a RS-129 e colidiu contra o estacionamento de um hotel na Avenida Fabrício de Oliveira Pilar, a principal via do município de 4,3 mil habitantes. Ninguém ficou ferido.