As mudanças na Rua Bento Gonçalves, no centro de Passo Fundo, devem acontecer nos próximos dias, segundo o secretário municipal de Segurança Pública, João Darci Gonçalves da Rosa. Em novembro, a prefeitura anunciou que o trecho entre a Avenida Brasil e a Rua Nascimento Vargas passará a ser mão dupla, no sentido Centro-Vila Fátima.