Um casal foi preso com 80 quilos de maconha, na RS-135, em Sertão, no norte do RS, na segunda-feira (6). A prisão ocorreu no km 34 da rodovia em uma ação conjunta do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Coxilha (CRBM) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Passo Fundo.