Homem morre vítima de afogamento ao tentar salvar filho de cinco anos

Bombeiros realizaram buscas ao longo da noite e madrugada. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 35 anos morreu após tentar salvar o filho de cinco anos de um afogamento no Rio Turvo, em Nova Boa Vista, no norte do Estado. O caso aconteceu por volta das 19h de domingo (2).

Na manhã desta segunda-feira (3), as equipes seguiam na busca pela criança. O corpo do menino acabou sendo localizado no começo da tarde.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu na localidade de Linha Cachoeirinha. As buscas por pai e filho se iniciaram ainda na noite de domingo, e o corpo do homem foi localizado por volta das 4h desta segunda-feira. Ele foi identificado como Tiago Felipe de Lima.