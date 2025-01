MP diz que vai recorrer de sentença que condenou homem contratado para matar agricultor em 2019

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) deve recorrer para aumentar a pena de reclusão de 15 anos e seis meses fixada ao homem contratado para matar a tiros o agricultor Valdecir Engelmann em Alpestre, no norte gaúcho, em 2019.

O julgamento aconteceu na terça-feira (28), em Planalto, onde os jurados acolheram as teses do MPRS, defendidas em plenário pelos promotores de justiça Débora Lopes de Morais e Valério Cogo.

— Pretendemos recorrer da sentença proferida, considerando a brandura da pena aplicada, que não reflete a gravidade do crime. Buscamos uma resposta penal mais condizente com a expectativa de justiça e com a proteção da sociedade — afirma a promotora.

O crime aconteceu em 23 de outubro de 2019, no interior do município, na linha Taquaruçu. Conforme o MPRS, o criminoso teria sido contratado por outros dois homens que cultivavam desavenças políticas envolvendo Valdecir e seus familiares.