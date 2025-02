Seis pessoas são presas por suspeita de tentar aplicar o golpe do bilhete premiado em Capão da Canoa

De acordo com a polícia, grupo era monitorado quando foi pego em flagrante.

Seis pessoas foram presas em flagrante por suspeita de estelionato na tarde desta segunda-feira (17), em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O grupo oriundo de Passo Fundo, formado por quatro mulheres e dois homens, foi detido enquanto tentava aplicar o golpe do bilhete premiado em uma vítima, segundo a polícia.

De acordo com o delegado de Capão da Canoa, Marco Swirski, o grupo já estava sendo monitorado pela delegacia devido a uma investigação envolvendo outros dois casos do golpe aplicados na cidade . O prejuízo causado pelos suspeitos a outras vítimas é estimado em mais de R$ 300 mil.

O delegado destaca que, quando a investigação percebeu que o grupo retornou a Capão da Canoa, as autoridades ligaram o alerta:

— Quando vimos que o grupo chegou a Capão da Canoa passamos a monitorar com maior proximidade, pois era certo que iam praticar outro golpe — afirma o delegado.

De acordo com Swirski, assim que a polícia percebeu que a vítima havia sido cooptada e colocada dentro do veículo dos suspeitos, foi realizada a abordagem policial. (Entenda, abaixo, como esse tipo de golpe funciona).

Com os suspeitos, foi apreendido dinheiro, celulares e documentos falsificados.

Tradição no golpe

O delegado explica que os suspeitos são de uma família especializada no golpe do bilhete premiado, com origem em Passo Fundo.