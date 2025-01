Norte do RS Notícia

Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável no norte do RS

Segundo a Brigada Militar, criança estava na casa do avô e teria ido entregar um carregador no vizinho antes do crime acontecer. Ela recebe atendimento médico hospitalar

29/01/2025 - 14h58min Atualizada em 29/01/2025 - 15h09min Compartilhar Compartilhar