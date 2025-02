Suspeito de agredir mulheres no centro de Passo Fundo é internado após ação do Ministério Público

O homem suspeito de agredir mulheres em diferentes ocasiões no centro de Passo Fundo foi internado compulsoriamente pela Secretaria Municipal de Saúde por volta do meio-dia desta sexta-feira (14).

Relembre

O primeiro caso foi na última sexta-feira (7). Michele Danzer de Oliveira, 46 anos, caminhava na Rua Teixeira Soares quando o suspeito, sem dizer uma palavra, cuspiu em seu rosto. Pega de surpresa, ela questionou o motivo do ataque e ele reagiu com agressões físicas. Michele levou três socos no rosto e ficou com ferimentos pelo corpo.