Rio Open começa nesta segunda com brasileiros em quadra; confira a programação do dia

Tenista brasileiro Thiago Wild joga nesta segunda. Gaspar Nóbrega / COB

A segunda-feira (16) abre as competições da chave principal do Rio Open, no Jockey Clube Brasileiro, na capital carioca.

Depois de dois dias de qualifying, com a classificação dos últimos quatro tenistas, 32 jogadores irão em busca do título do maior torneio de tênis da América Latina.

Os destaques do primeiro dia ficam por conta das estreias de quatro brasileiros. Segundo melhor tenista do Brasil no ranking da ATP, Thiago Wild fecha a noite de competições na quadra Guga Kuerten, a principal do Rio Open.

Além disso, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Alves e Gustavo Heide também entrarão em quadra.

Programação do Rio Open na segunda-feira (17/2)

Quadra Guga Kuerten - a partir de 16h30min

Alexander Shevchenko (KAZ) vs [WC] Felipe Meligeni Alves (BRA)

Não antes de 19h

Facundo Diaz Acosta (ARG) vs [WC] Thiago Monteiro (BRA)

Jaume Munar (ESP) vs Thiago Seyboth Wild (BRA)

Quadra 1 - a partir de 16h30min

[1] Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) vs Sander Arends (NED) / Luke Johnson (GBR)

[WC] Gustavo Heide (BRA) vs Francisco Comesana (ARG)

Chun-Hsin Tseng (TPE) vs [3] Alejandro Tabilo (CHI)

Quadra 2 - a partir de 17h30min