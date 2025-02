UBS de Forqueta, em Caxias, recebe R$ 1 milhão para reformas

Os recursos foram destinados pelo deputado federal Maurício Marcon (centro), que fez o ato de entrega ao lado da vereadora Sandra Bonetto, com o presidente municipal do PL, Maurício Scalco. Gabriela Marcon / Divulgação

A unidade básica de saúde (UBS) do bairro Forqueta, em Caxias, terá R$ 1 milhão para reformas. O montante foi confirmado na última sexta-feira (14), com o repasse de um cheque simbólico.

Entre as melhorias, estão previstas a readequação do telhado e do piso, além da implantação de toldo para facilitar o acesso. Os recursos foram destinados pelo deputado federal Maurício Marcon (Podemos), que fez o ato de entrega ao lado da vereadora Sandra Bonetto (Novo). Sandra também é presidente de Forqueta. O ex-candidato a prefeito e presidente municipal do PL, Maurício Scalco, aliado de Marcon também participou.

Embora a cena não tenha contado com representantes do Executivo, é a administração municipal quem receberá os recursos e encaminhará as obras.