Polícia Civil prende suspeito de roubos e furtos em operação contra crimes patrimoniais em Carazinho

De acordo com as investigações, um trio armado invadiu uma propriedade rural , renderam e subtraíram diversos objetos das vítimas, como armas de fogo, munições e um veículo.

No decorrer da investigação, foi identificado o mandante do roubo, que foi alvo da ação policial nesta terça-feira. O homem foi autuado em flagrante delito por receptação e tráfico de drogas.



O preso também é investigado por furto de cabos de energia que alimentam estrutura da Corsan no município.



A operação foi realizada por meio da Delegacia de Polícia de Carazinho, com apoio das Delegacias da 28ª Região Policial.