Passo Fundo teve uma denúncia de violência contra a mulher a cada dois dias em 2024

Conforme o painel de dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a cidade do norte gaúcho teve 154 registros de 1º de janeiro a 2 de dezembro.

As denúncias trazem 916 violações , ou seja, fatos que atentem ou violem os direitos humanos, como ameaça e exploração sexual .

Novo Hamburgo , que equivale a Passo Fundo no número de habitantes (227 mil), soma 99 denúncias de violência contra a mulher em 2024 no Disque 180.

Além do canal do governo federal, dados da Secretaria de Segurança Pública do RS contabilizam seis tentativas de feminicídio e dois feminicídios em Passo Fundo em 2024. Há, ainda, 702 ameaças, 393 casos de lesões corporais e 41 estupros.