De janeiro a junho Notícia

Passo Fundo tem redução de 35% nos crimes contra a vida

Dado inclui homicídios, latrocínios e feminicídios. Primeiros seis meses de 2024 terminaram com 22 registros, ante 34 no mesmo período do ano passado

11/07/2024 - 15h33min Atualizada em 11/07/2024 - 15h33min