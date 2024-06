A Polícia Civil apreendeu drogas e celulares dentro de um buraco escondido no Presídio de Cruz Alta, no noroeste gaúcho. Agentes da Delegacia de Repressão às Drogas e Crime Organizado (Draco) e Polícia Penal encontraram o fundo falso embaixo da cama de uma cela no início da manhã desta segunda-feira (10).