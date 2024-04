Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que um homem furta a fiação em uma obra da prefeitura na Avenida Scarpellini Ghezzi, no bairro Lucas Araújo. A ação foi registrada no domingo (31) e madrugada de segunda-feira (1º) entre as ruas São Carlos e Onófro Pires — o segundo registro de furto nos fios da mesma obra em menos de 15 dias.