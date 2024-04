Com 95% do trabalho concluído, a obra de revitalização da Avenida Scarpellini Ghezzi, no bairro Lucas Araújo, em Passo Fundo, deve ser concluída ainda no mês de abril. Na manhã desta quarta-feira (3), o prefeito Pedro Almeida e promotor de justiça Paulo Cirne, junto de outras autoridades, fizeram uma vistoria na obra.