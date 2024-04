Uma briga entre vizinhos terminou com um homem morto em Panambi, no noroeste do Estado. O caso aconteceu por volta das 20h30min de sexta-feira (26) na Rua Timor, bairro Esperança. A vítima, identificada como Paulo Cezar Martins Oliveira, de 43 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.