Depois de estiagem, granizo e excesso de chuvas, o furto entrou na lista de problemas que afetam a produção de tomates em Ijuí, no noroeste do Estado. Na madrugada da última sexta-feira (24), mais de 300 quilos do legume desapareceram de uma propriedade rural no interior do município, prejuízo que é estimado em cerca de R$ 2,1 mil.