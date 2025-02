Hospital de Clínicas de Ijuí tem vagas para residência multiprofissional em sete áreas da saúde

A partir de 1º de março, o Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI) contará com 45 residentes multiprofissionais. O programa aprovado pelo Ministério da Saúde contempla formados nos cursos de Enfermagem , Farmácia , Fisioterapia , Fonoaudiologia , Nutrição , Odontologia e Psicologia .

A instituição buscava a abertura desde 2019 e recebeu o aval do Programa Pró-Residência no começo deste ano. O investimento anual do governo federal será de R$ 2,2 milhões.