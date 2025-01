Secretaria de Saúde confirma morte de idosa por covid-19 em Passo Fundo

Desde 2020, a cidade acumula 80.113 casos confirmados de covid-19 , o que a coloca em 6º no ranking dos municípios gaúchos com mais contágios.

A última morte em decorrência do vírus foi registrada em Passo Fundo saiu no boletim epidemiológico de 31 de dezembro a 7 de janeiro, quando o número de mortes subiu de 844 para 845. No entanto, não há detalhes sobre a identidade da vítima ou data do óbito.