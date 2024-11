A menos de 10 dias do término do prazo para rematrícula da rede municipal de Passo Fundo, no norte do Estado, autoridades alertam para a necessidade da atualização da vacinação dos alunos. Além da ser uma estratégia para a prevenção de doenças, a cobertura vacinal é cobrada pelas escolas para que o estudante possa renovar o vínculo com a instituição.